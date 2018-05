Cidades Motorista quebra parede de berçário após passar mal ao volante

Uma mulher passou mal enquanto dirigia e bateu contra a parede de um berçário na noite de hoje (16) no Jardim Balenário Meia Ponte, em Goiânia. Por sorte, não havia nenhuma criança no local na hora do acidente e os danos foram apenas materiais. A motorista afirmou aos policiais que "perdeu os sentidos" por alguns segundos e, quando voltou a si, o acidente já hav...