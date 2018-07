Cidades Motorista que matou mãe e dois filhos em SP está preso preventivamente Testemunhas contaram que a BMW estava em alta velocidade, acima do limite permitido, e a família atravessava na faixa de pedestres

Está preso preventivamente o motorista da BMW que atropelou quatro pessoas da mesma família na noite de sexta-feira (29), matando três pessoas. A mãe, Cristiana Aparecida Solange Coelho, 43 anos, e a filha de 9 anos morreram no local do acidente, no bairro Campo Limpo. Um bebê de 1 ano foi socorrido, mas não resistiu. Somente um menino, também de 9 anos, sobreviveu....