Cidades Motorista que atropelou e matou idoso no Setor Bueno, em Goiânia, é condenado há 12 anos de prisão Vítima ia para o aniversário do neto de 4 anos quando foi surpreendido pelo veículo. Bafômetro apontou que condutor estava embriagado na hora da colisão

O gerente comercial Lucas Fraga Sabino, de 33 anos, foi condenado, na tarde desta quinta-feira (4), a doze anos de prisão pela morte do corretor de seguros Celso Bueno de Oliveira, de 70 anos, vítima de um atropelamento ocorrido em maio de 2015, na Avenida T-9, no Setor Bueno, em Goiânia. A sessão de julgamento aconteceu na 3ª Vara de Crimes Dolosos c...