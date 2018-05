Cidades Motorista que atropelou e matou idosa em Goiânia se apresenta à polícia Condutor relatou que fugiu do local com medo da ação dos populares. A vítima fazia caminhada quando foi atingida e arrastada por cerca de 30 metros no Setor Gentil Meireles, nesta quinta-feira

O motorista que atropelou, matou Maria Rosa da Silva, de 73 anos, e fugiu do local do acidente sem prestar socorro na manhã de quinta-feira (24) se apresentou à polícia no 6º Distrito Policial (DP) de Goiânia nesta sexta-feira (25). Ele justificou a fuga e disse ter ficado com medo da ação de populares. A idosa, atingida enquanto fazia caminhada, foi arrastada por cerca d...