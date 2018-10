Cidades Motorista que atropelou artista plástico em Goiânia deve ser ouvido nesta quarta-feira (10) O condutor de uma caminhonete que atropelou um artista plástico intencionalmente em Goiânia se comprometeu a ir à delegacia no Centro

Um homem de 70 anos deve prestar esclarecimentos à polícia hoje sobre o atropelamento do artista plástico, Djefferson Alves Correa Leandro, de 38 anos, ocorrido ontem, na Rua 20, no Centro de Goiânia. No final da tarde de ontem, ele ligou para o delegado responsável pelo caso, Izaias Pinheiro, e se comprometeu a ir ao 1º Distrito Policial da capital hoje. O homem se apre...