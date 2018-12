Vida Urbana Motorista perde o controle e carro cai dentro do córrego Botafogo, em Goiânia Os cinco ocupantes do carro sofreram lesões e foram levados ao Hospital de Urgências de Goiânia

Um carro caiu na madrugada desta segunda-feira (24) dentro do córrego que divide a Marginal Botafogo, nas proximidades da Rua 44, no Centro da Capital. De acordo com a Polícia Civil (PC), o motorista de 18 anos perdeu o controle do veículo e atravessou a defensa metálica.Moto Todos os cinco ocupantes do carro sofreram lesões. Eles foram socorridos e levados ao Hos...