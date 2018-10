Cidades Motorista perde controle de carro e duas pessoas morrem em acidente na BR 153 As vítimas fatais eram pais do condutor do veículo, que tem 25 anos

Um casal morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 153, na noite dessa quinta-feira (11), entre Ceres e Uruaçu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam no mesmo carro quando o condutor do veículo, de 25 anos, tentou fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle do veículo. As vítimas fatais eram os pais do condutor. A mulher...