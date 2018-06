Cidades Motorista perde controle de carro e cai em córrego próximo a Caldazinha (GO) Dois ocupantes do veículo foram encaminhados à UPA de Senador Canedo

Um motorista de um carro perdeu o controle de direção e caiu em um córrego, na tarde deste domingo (24), na GO-403, no km 27, próximo a Caldazinha, região metropolitana de Goiânia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram levadas conscientes para a UPA de Senador Canedo. A corporação informou ainda q...