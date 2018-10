Cidades Motorista perde controle da direção e carro capota no Setor Garavelo, em Goiânia A condutora sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde

Um carro capotou, na manhã desta terça-feira (30), na GO-040, no Setor Garavelo, sentido a Capital, em Aparecida de Goiânia. A condutora teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itapu. O trânsito está tranquilo no local. Segundo o sargento da Polícia Militar (PM), Milton Rodrigo Damas, a cond...