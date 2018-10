Cidades Motorista perde controle da direção e carro capota em Goiânia A condutora sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde

Atualizada às 9h53. Um carro capotou, na manhã desta terça-feira (30), no km 6, na GO-040, no Residencial Campos Dourados, entre os setores Itaipú e Madre Germana, em Aparecida de Goiânia. A servidora pública, Aline Pereira de Sousa, de 27 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ita...