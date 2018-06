Cidades Motorista perde controle da direção e bate carro contra muro de oficina em Goiânia A condutora sofreu escoriações pelo corpo, mas recusou atendimento; informou o Corpo de Bombeiros

Um carro bateu na parede de uma oficina, na Avenida Milão, no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher dirigia o veículo quando perdeu o controle e bateu contra o estabelecimento. De acordo com a corporação, ela sofreu escoriações pelo corpo. A viatura chegou a ir ao local, mas a vítima recusou transporte. O carro ainda permanece no loc...