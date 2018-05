Cidades Motorista perde controle da direção de Audi A3, capota e três morrem em Goiânia Veículo ficou completamente destruído após bater no meio fio e ser arremessado cerca de 100 metros

Três homens morreram e um ficou ferido em um acidente de trânsito, na madrugada desta quarta-feira (23), no viaduto do Alfhaville Flamboyant, na GO-020, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), o motorista Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, capotou o Audi A3 depois que perdeu o controle da direção e bater no meio fio. O veículo f...