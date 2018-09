Cidades Motorista passa mal e bate carro em árvore na GO-430 Corpo de Bombeiros resgatou o homem com várias lesões pelo corpo

Um homem de 59 anos ficou ferido na noite de sexta-feira (28), depois de passar mal, perder o controle da direção do carro e colidir com uma árvore no km 4 da GO-430, na zona rural de Formosa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista foi encontrado pela corporação ainda dentro de veículo, com lesões no rosto, nos braços e pernas, além de reclamar de fortes...