Cidades Motorista morre em acidente entre caminhões e carro, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Homem de 50 anos, que veio a óbito no local, conduzia veículo passeio quando caminhão-taque invadiu pista contrária e atingiu lateralmente o automóvel

Um homem, de 50 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no Setor Jardim Novo Mundo, na capital, na tarde desta quarta-feira (12). A colisão, entre dois caminhões e um veículo de passeio, ocorreu na Avenida Buenos Aires. De acordo com a Polícia Militar, um caminhão-tanque trafegava no sentido contrário dos outros dois automóveis, um cam...