Cidades Motorista morre após perder controle da direção e caminhão capotar na região Sul de Goiás Vítima ficou presa entre às ferragens

Um motorista de 49 anos morreu, na manhã desta quarta-feira (10), em um acidente na BR-153, em Goiatuba, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que conduzia um caminhão, seguia para São Paulo quando perdeu o controle do veículo e capotou no canteiro central e o motorista ficou preso às ferragens. Os bombeiros foram acionados e reti...