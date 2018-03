Motorista fica ferido após colisão frontal entre carro e caminhão na BR-080, próximo a Uruaçu

Um caminhão e um carro colidiram frontalmente no início da tarde desta quarta-feira (7), na BR-080, nas proximidades da ponte sobre o Rio das Almas, entre Barro Alto e Uruaçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Uruaçu, uma pessoa ficou presa nas ferragens do veículo de passeio e foi socorrida pela corporação.

A vítima, que era a motorista, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uruaçu em estado moderado, com fraturas nas duas pernas e em um braço, segundo os Bombeiros. O passageiro do carro e o motorista do caminhão não sofreram ferimentos graves.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local e, segundo a corporação, o trânsito flui normalmente na região.