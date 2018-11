Cidades Motorista fica ferido ao bater carro em árvore na BR-153, em Campinorte Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital de Mara Rosa

Um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido na madrugada desta quinta-feira (15) após um acidente na BR-153, em Campinorte, no Norte de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele dirigia um carro, com placa de Minas Gerais, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore. A vítima foi socorrida pelo Serviç...