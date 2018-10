Cidades Motorista embriagado provoca acidente na BR-060, mata um e deixa dois feridos em Goiás Condutor seguia no sentido Anápolis - Brasília quando invadiu a pista contrário e bateu de frente contra outro carro

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros, nesta quarta-feira (24), na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto, a 160 km de Goiânia. Segundo informações da concessionaria Triunfo Concebra, o motorista de uma caminhonete D20, que seguia sentido Anápolis-Brasília, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um Fiat Strada. Ele c...