Vida Urbana Motorista embriagado causa acidente com ônibus de delegação esportiva na BR-153 Veículo bateu em alta velocidade no ônibus da delegação do Clube do Remo

Um carro bateu no ônibus que transportava a delegação do Clube do Remo na noite desta sexta-feira (11), no km 130 da BR-153, no município de Estrela do Norte, região norte de Goiás. A delegação, composta por 25 membros, disputou a Copa São Paulo de futebol Júnior e voltava para a cidade de Belém, no Pará, quando o carro, um Gol, entrou na via em alta velocidade, ocasio...