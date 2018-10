Cidades Motorista embriagado é autuado em flagrante após acidente na GO-060 Policiais militares do 1°BPMRv fizeram o testo do etilômetro que comprovou a embriaguez

O condutor de um veículo foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (20), no km 02 da GO-060, em Goiânia. Policiais militares do 1°BPMRv foram acionados para atender a ocorrência e perceberam sinais de embriaguez no motorista, o que ficou comprovado após o teste do etilômetro aferir...