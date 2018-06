Cidades Motorista do Uber é agredido por quatro taxistas após desentendimento na rodoviária de Goiânia Briga foi motivada por uso de vaga de deficiente físico; condutor alega que deixava passageiro PNE

Uma briga entre cinco motoristas foi parar na Central de Flagrantes de Polícia Civil (PC) por volta das 19h desta quarta-feira (27). Um motorista do Uber, Paulo Ricardo Gomide de Jesus, parou em em uma área de desembarque dedicada a deficientes físicos dentro da rodoviária de Goiânia, no estacionamento do Araguaia Shopping. Os taxistas que trabalham no ponto do local p...