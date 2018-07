Cidades Motorista derruba poste de energia no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia Condutora estava sozinha e não se feriu

Um Honda Hr-V desgovernado derrubou um poste de luz, na tarde desta terça-feira (24), na Avenida T-63 com a Alameda Couto Magalhães, no Setor Pedro Ludovico. Segundo testemunhas, a motorista perdeu o controle da direção após desviar de um ônibus do transporte coletivo. Ela estava sozinha e não se feriu. Ainda de acordo como as testemunhas, o veículo subiu ...