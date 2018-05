Cidades Motorista de Uber presta depoimento e nega ter agredido passageira em Aparecida de Goiânia De acordo com o delegado Diogo Barreira, o homem afirmou que apenas revidou a um ataque inicial ocas

O motorista da Uber suspeito de agredir uma mulher de 44 anos na madrugada de domingo (13), na região do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, se apresentou e prestou depoimento à Polícia Civil de Goiás, na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com o delegado Diogo Barreira, que conduz as investigações sobre o caso, o homem, identificado como Leandro Vieira S...