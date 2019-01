Vida Urbana Motorista de Uber é preso suspeito de estuprar cliente embriagada em Goiânia Ele foi detido na noite de sexta-feira (11) e, após os procedimentos, encaminhados para o Centro de Prisão Provisória

Um motorista do Uber foi preso suspeito de estuprar uma mulher de 22 anos durante uma corrida na madrugada da última sexta-feira (11), em Goiânia. Ele foi detido na noite de sexta e após os procedimentos encaminhados para o Centro de Prisão Provisória, em Aparecida de Goiânia. A reportagem entrou em contato com a assessoria do aplicativo e aguarda um posicionamento. A p...