Motorista de carreta morre em acidente na BR-452, em Itumbiara Suspeita é que vítima tenha dormido ao volante

Um motorista de uma carreta morreu na madruga deste sábado (21) após bater na lateral de um caminhão na BR-452, próximo a Itumbiara, no Sul do Estado. A suspeita é que a vítima tenha dormido ao volante e invadido a pista contrária. O condutor do segundo veículo teria tentado desviar. No entanto, ele conseguiu impedir o acidente.. De acordo com a Polícia Rod...