Cidades Motorista de caminhonete morre carbonizado após colisão com ônibus na BR-050 A vítima estava presa às ferragens quando o fogo começou e morreu no local

O motorista de uma caminhonete morreu carbonizado após colidir o veículo contra um ônibus na BR-050, próximo a Catalão, no Sudeste do Estado. A vítima estava presa às ferragens quando o fogo começou e morreu no local. O Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada para a ocorrência por volta das 5h40 deste domingo (13). O fogo foi controlado em pouco ...