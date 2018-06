Cidades Motorista de caminhão fica gravemente ferido após perder controle e capotar na BR-050 O veículo transportava um carregamento de batatas de São Paulo para Brasília

Na manhã deste sábado (2), um homem ficou gravemente ferido depois que o caminhão que dirigia se envolveu em um acidente na BR-050, no trecho que liga Catalão a Campo Alegre, região Sudeste do Estado. O motorista ficou preso às ferragens. O caminhão desceu uma ribanceira e capotou. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima perdeu o controle do veí...