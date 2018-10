Cidades Motorista de aplicativo suspeito de estuprar passageira é preso em Goiânia A reportagem aguarda um posicionamento da empresa

Um motorista de aplicativo foi preso nesta quarta-feira (31) em Goiânia suspeito de estuprar uma passageira. A vítima não teve o nome e nem a identidade revelada. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. A reportagem entrou em contato com a assessoria do aplicativo e aguarda um posicionamento. Segundo o tenente da Polícia Milita...