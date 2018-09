Cidades Motorista de aplicativo sequestrado em Goiânia é encontrado Sequestrador entrou em contato com a família pedindo resgate. Criminoso conseguiu fugir com parte do dinheiro pedido

Um motorista de transporte por aplicativo, sequestrado durante a manhã dessa sexta-feira (14), em Goiânia, foi encontrado no município de Senador Canedo, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Civil (PC), por volta de 11h a família do rapaz recebeu uma ligação dos sequestradores pelo número do motorista sequestrado, identificado como Gabriel Luz, d...