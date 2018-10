Cidades Motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado em mata a 30 quilômetros de Anápolis Wanderson do Nascimento Cavalcante, de 28 anos, havia combinado viagem pelo WhatsApp e não respondia mensagens desde a tarde da última segunda-feira (15)

O motorista de aplicativo Wanderson do Nascimento Cavalcante, de 28 anos, que estava desaparecido desde a tarde da última segunda (15) após aceitar uma corrida em Goiânia que teria como destino Anápolis, a 55 quilômetros da capital, foi encontrado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) no final da tarde desta terça-feira (16). Wanderson foi localizado em uma...