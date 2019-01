Vida Urbana Motorista de aplicativo e passageiro são baleados no Setor Santo Hilário, em Goiânia O motorista ficou ferido e passageiro não resistiu e morreu; ocorrência ainda está em andamento

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (31) no setor Santo Hilário. De acordo com a Polícia Militar, um motorista de trasporte por aplicativo e um passageiro que estava no veículo foram perseguidos e baleados. O motorista ficou ferido e o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações da Del...