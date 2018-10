Cidades Motorista de aplicativo desaparece após realizar corrida particular em Anápolis Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança da concessionária que administra o trecho da rodovia que liga a capital ao município, para auxiliar nas investigações

A Polícia Civil (PC) investiga o desaparecimento do motorista de aplicativo de viagens, Wanderson Cavalcante, de 28 anos, visto pela última vez na tarde desta segunda-feira (15), após realizar uma corrida particular em Anápolis, Região Central do Estado. O veículo HB-20 prata, locado por ele para trabalho, também não foi localizado. Ele teria saído de sua re...