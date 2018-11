Cidades Motorista de aplicativo é roubado e esfaqueado em Goiânia Passageiros deram voz de assalto ao motorista que fugiu para Terminal Praça A

Um motorista de transporte de aplicativo foi esfaqueado e assaltado na noite desta quinta-feira (8), no Setor Coimbra, em Goiânia. Jhonathan Silva Vieira teve o carro e todos os pertences furtados por um passageiro, que estava acompanhado de uma mulher supostamente grávida. O motorista recebeu golpes de faca no pescoço e ombro direito conseguiu fugir e entrou no Terminal P...