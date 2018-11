Cidades Motorista de aplicativo é resgatado após sequestro no Balneário Meia Ponte

Um motorista de um aplicativo de transporte foi sequestrado por dois homens, na noite desta sexta-feira (23), no Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Segundo a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM), a vítima foi chamada pelos suspeitos com destino ao bairro Itatiaia. A dupla teria ameaçado o motorista com uma arma de fogo e uma faca e, em seguid...