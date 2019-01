Vida Urbana Motorista de aplicativo é banido após caso de estupro

Um homem de 41 anos suspeito de abusar sexualmente de uma passageira de 22 anos na madrugada do último sábado, dia 12, em Goiânia, foi banido do aplicativo de transportes ao qual ele era vinculado há cerca de seis meses. O agora ex-motorista - cujo nome não foi divulgado pela Polícia Civil - também foi exonerado do cargo em comissão que exercia na prefeitura de Aparecida de...