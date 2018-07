Cidades Motorista de ônibus tem 60% do corpo queimado após ataque em MG O Estado tem sido alvo de série de incêndios a ônibus desde o mês passado; ordem teria partido do Primeiro Comando da Capital (PCC)

Um motorista de ônibus teve 60% do corpo queimado durante um incêndio provocado por criminosos no coletivo que conduzia por volta das 23 horas de domingo, 22, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O Estado tem sido alvo de série de incêndios a ônibus desde o mês passado. Ordem teria partido do Primeiro Comando da Capital (PCC). ...