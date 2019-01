Vida Urbana Motorista de ônibus clandestino que caiu de viaduto na BR-153 presta depoimento em Goiânia Acidente aconteceu na madrugada do domingo (27) e deixou dois mortos e 44 feridos

Presta depoimento, nesta terça-feira (29), na Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) o motorista do ônibus clandestino que caiu de um viaduto na BR-153, no km 499, perto do Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás, na capital. O acidente aconteceu na madrugada último domingo (27) e deixou dois mortos e 44 feridos. De acordo com a Polícia Civil, o veículo, com placas...