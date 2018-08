Cidades Motorista bêbado que jogou carro sobre travestis e matou motoqueiro fica na prisão, decide STJ Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminar em um recurso em habeas corpus de Victor de Carvalho Alves, que em 2017 discutiu em uma rua de Fortaleza

Um homem acusado de atropelar e matar um motociclista enquanto supostamente perseguia, embriagado, duas travestis permanecerá em prisão preventiva. A decisão é do ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da presidência durante o recesso de julho, que indeferiu o pedido de liminar em um recurso em habeas corpus. As inform...