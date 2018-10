Cidades Motorista bêbado foge da polícia dirigindo ônibus com passageiros em Campinas O homem, de 54 anos, quebrou o para-brisa com um soco e resistiu à prisão, agredindo um dos policiais

Um motorista embriagado tentou fugir da polícia dirigindo um ônibus do transporte coletivo com dez passageiros a bordo na noite de terça-feira, 23, em Campinas, cidade do interior de São Paulo. O ônibus andou em ziguezague, bateu em uma placa de sinalização e só foi parado depois que um passageiro acionou o freio e conseguiu retirar a chave do contato do coletivo. ...