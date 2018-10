Cidades Motorista bêbado capota e deixa o carro ‘pendurado’ na BR-060, em Rio Verde Homem de 24 anos foi preso e, além da multa de R$ 2,9 mil por dirigir embriagado, teve que pagar uma fiança de R$ 10 mil para sair da cadeia; ele dirigia o carro da empresa em que trabalha

Um motorista de 24 anos capotou várias vezes o carro que dirigia em alta velocidade, na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, e acabou deixando o veículo “pendurado” em uma cerca viva. O caso foi registrado nesse último final de semana, no sábado (6), e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava embriagado. Apesar do acidente grave, ele não se machucou. Conforme as inf...