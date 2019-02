Vida Urbana Motorista atinge poste, derruba orelhão e deixa bairro de Goiânia sem energia elétrica O motorista, de 21 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos na cabeça

Um motorista ficou ferido após perder o controle da direção do carro em que estava e bater contra um poste de energia elétrica na madrugada deste sábado (2). O acidente aconteceu na Avenida Pedro Ludovico, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. O motorista, de 21 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido com ferimentos na cabeça. Segundo o Corpo de Bombeiros, o moto...