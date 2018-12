Cidades Motorista acerta camionete e invade oficina na Av. Castelo Branco, em Goiânia A pista chegou a ficar interditada, mas já foi liberada

Dois carros bateram na manhã deste sábado (1º) no cruzamento da Avenida Castelo Branco com a Rua 260, no Setor Coimbra, em Goiânia. A reportagem entrou em contato com o motorista da Fiat Toro, Osiris dos Santos. Ele disse que quando viu o semáforo aberto foi em frente, e um VW Polo chegou em alta velocidade e o atingiu. Com o impacto, o Polo invadiu a calçada e queb...