Cidades Motorista é preso em Flores de Goiás suspeito de ter abusado da filha por mais de 2 anos Os crimes foram denunciados pela própria jovem, que, segundo a Polícia Civil, já teria tentando suicídio diversas vezes devido ao trauma causado pelos crimes

Um homem de 44 anos, motorista do prefeito de Flores de Goiás, na região Leste do Estado, foi preso na manhã desta quinta-feira (21) suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha por cerca de 2 anos. Os crimes foram denunciados pela própria jovem, que, segundo a Polícia Civil, já teria tentando suicídio diversas vezes devido ao trauma causado pelos crimes. As invest...