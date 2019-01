Vida Urbana Motociclista vai parar dentro de farmácia após ser atingido por viatura em Goiânia Testemunhas contaram que o veículo passava em alta velocidade pelo local quando aconteceu o acidente

Uma viatura da Polícia Civil bateu contra um motociclista, na tarde desta quinta-feira (3), no cruzamento das Avenidas T-2 e T-7, no Setor Bueno, em Goiânia. Testemunhas contaram que o veículo passava em alta velocidade pelo local quando bateu contra a motocicleta. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para dentro de uma farmácia. A queda foi tão forte que ch...