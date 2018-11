Cidades Motociclista sofre múltiplas fraturas em acidente com caminhão no Residencial Solar Ville Remildo dos Santos Reis, de 22 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hugol

Um motociclista sofreu múltiplas fraturas e lesão na face ao se acidentar com um caminhão na tarde desta sexta-feira (30) no Residencial Solar Ville, em Goiânia. Remildo dos Santos Reis, de 22 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Até o momento não há informações sobre a dinâmica do aci...