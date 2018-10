Cidades Motociclista perde controle da moto e morre após cair na calçada, em Goiânia Acidente aconteceu na noite deste domingo (7), no Parque Industrial João Braz

Um motociclista de 49 anos morreu, em um acidente de trânsito, na noite deste domingo (7), no Parque Industrial João Braz, em Goiânia. Niltecy Ribeiro da Silva trafegava pela Avenida Leste-Oeste, quando perdeu o controle da moto e bateu no meio fio. Ele caiu na calçada, e morreu no local. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Acidentes de Trâ...