Vida Urbana Motociclista perde controle da direção, cai e morre em Goiânia A suspeita é que o motociclista tenha cochilado enquanto dirigia, informou a PM

Um motociclista de 40 anos morreu após cair do veículo, na manhã desta terça-feira (1º), na Avenida Goiás Norte, no Recanto do Bosque, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima perdeu o controle da motocicleta, bateu no meio fio e caiu. Ainda de acordo com a PM, a suspeita é que o motociclista tenha cochilado enquanto dirigia. A mulher da vítima contou...