Cidades Motociclista morre na BR-153 após colidir contra carga na pista Acidente aconteceu no km 512 da rodovia. Viatura da PRF está no local controlando o trânsito

Um motociclista morreu no fim da tarde desta segunda-feira (23) na BR-153, em Aparecida de Goiânia, após colidir contra uma carga que caiu de um caminhão e estava na pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem de 38 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a PRF, uma viatura está no local controlando o trânsito, que fl...