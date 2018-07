Cidades Motociclista morre em colisão com caminhão na BR-153, em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Uma pessoa morreu no fim da tarde desta segunda-feira (9) em um acidente entre uma moto e um caminhão, em Aparecida de Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 17h40 no km 512 da BR-153. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A pista está parcialmente interditada. Até o momento, não há info...