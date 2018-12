Cidades Motociclista morre em acidente no Setor Cândida de Morais Eronildes Pereira dos Santos Fernandes, de 40 anos, dirigia o veículo quando perdeu o controle e bateu no meio fio

Uma mulher morreu após cair de uma motocicleta, na madrugada desta sexta-feira (7), na Avenida Perimetral Norte, no setor Cândida de Morais, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a Eronildes Pereira dos Santos Fernandes, de 40 anos, dirigia o veículo quando perdeu o controle e bateu no meio fio. Por conta disso, ela foi arremessada e não resistiu aos ferimentos. As causas...